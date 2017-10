Anzeige

Einbeck (dpa) - Die Heilbronner Künstlergruppe BMP ist mit dem Kunstpreis Worpswede ausgezeichnet worden. Die drei Künstler bekamen die Auszeichnung am Samstag im Mobilitätsmuseum PS.Speicher im südniedersächsischen Einbeck für ihr Objekt „Universelle Mobilität“, wie der Kunstverein ART-Projekt Worpswede-Deutschland mitteilte.

Der mit 10 000 Euro dotierte Preis würdigt herausragende Leistungen der bildenden Kunst zu wirtschaftlich und politisch relevanten Themen. Diesmal standen die Begriffe Auto, Macht und Mobilität im Fokus. Der Kunstpreis wird jedes Jahr an einem anderen Ort verliehen, der sich nach dem jeweiligen Thema richtet. „Auf diese Art und Weise tragen wir Worpswede in die Welt hinaus“, sagte ein Sprecher des Kunstvereins. Um die Auszeichnung hatten sich rund 370 Künstler beworben. Die 50 besten Beiträge sind für Besucher von morgen an im PS.Speicher zu sehen.