Stuttgart (dpa/lsw) - Mit dem neuen Bürgerzentrum am Landtag soll nach Wunsch von Präsidentin Muhterem Aras keiner Schulklasse mehr der Besuch des Parlaments verwehrt bleiben. Das zuletzt 40 Prozent der Anfragen aus Platzgründen abgelehnt werden mussten, sei bedauerlich gewesen, sagte die Grünen-Politikerin am Montag bei einer Führung durch den unterirdischen 17,5-Millionen-Euro-Bau direkt am Landtag. Die Erweiterung sei damit sowohl im Zeit- als auch im Kostenrahmen geblieben, sagte Aras. Ende der Woche soll sie - allerdings unter verschärfter Sicherheit - mit einem Festakt und mit einem Bürgerfest eröffnet werden. Der Landtag hat bisher pro Jahr 40 000 Besucher.

