Schiltach (dpa/lsw) Die 20 Jahre alte Postbotin hatte am Freitag bei dem Transporter die Handbremse nicht angezogen und keinen Gang eingelegt. An der abschüssigen Straße kam das Fahrzeug ins Rollen und sei erst an einer Hauswand stehen geblieben, teilte die Polizei in Tuttlingen am Samstag mit. Bei dem Unfall sei aber niemand verletzt worden. Den Angaben zufolge entstand ein Schaden von etwa 30.000 Euro.