Weil am Rhein (dpa/lsw) Auch im Grenzgebiet zwischen dem deutschen Südwesten, Frankreich und der Schweiz sind sogenannte Poser wieder aktiv. In Weil am Rhein hat die Polizei nach eigenen Angaben in der Nacht auf Samstag mehrere Fahrzeuglenker angehalten und angezeigt, weil sie ihre Motoren aufheulen ließen, stark beschleunigten und sich nicht an die Tempolimits hielten. Die meist jungen und männlichen Poser mit ihren stark motorisierten Wagen wollen vor allem eines: auffallen.

Die Polizei registrierte unter den Verkehrsrowdys auch Schweizer und Franzosen, die eine Sicherheitsleistung in dreistelliger Höhe hinterlegen mussten. Diese wird einbehalten, sollten die fälligen Geldbußen nicht bezahlt werden. Die Ordnungswidrigkeit sei vor allem vor einem Schnellrestaurant in Grenznähe zu beobachten, sagte ein Polizeisprecher. Anwohner hatten sich über die Ruhestörung beklagt. Die Kontrollen in der Gemeinde im Kreis Lörrach mit rund 30 00 Einwohnern werden weitergehen, kündigte die Polizei an.

Probleme mit Posern gibt es in Baden-Württemberg vor allem im weit größeren Mannheim, aber auch in Heidelberg sieht die Polizei Ansätze des rücksichtslosen Verhaltens.

In Mannheim mit rund 300 000 Einwohnern wurde 2016 die Ermittlungsgruppe «Poser» nach massiven Beschwerden von Anwohnern gegründet. Im vergangenen Jahr bestand sie aus fünf Beamten. Außerdem können sich Betroffene seit 2016 per E-Mail direkt beschweren. Fahrer, die an mindestens zwei Tagen auffallen, bekommen als Warnung eine Gelbe Karte zugeschickt. Die Maßnahmen haben nach Ansicht der Polizei Wirkung gezeigt. So hätten sich unter anderem die Beschwerde-Mails der Anwohner 2018 im Vergleich zu 2017 halbiert - von 650 auf 328.