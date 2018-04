Anzeige

Bruchsal (dpa) Zwei Polizisten sind vor der Kaserne der Bereitschaftspolizei in Bruchsal (Kreis Karlsruhe) von drei Männern niedergeschlagen worden. Die 23 und 29 Jahre alten Beamten wurden schwer verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sie waren demnach privat unterwegs und ließen sich am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr von einem Taxi vor der Tür ihrer Unterkunft absetzen. Plötzlich wurden sie von drei Männern auf Russisch zum Kampf aufgefordert, winkten laut Polizei aber ab. Einer von ihnen wurde daraufhin von hinten niedergeschlagen, der andere mit Tritten und Schlägen traktiert. Beamte, die aus dem Gebäude heraus den Angriff beobachteten, nahmen einen 29 Jahre alten Angreifer fest. Die beiden weiteren Verdächtigen flüchteten.