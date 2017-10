Anzeige

Ehningen (dpa/lsw) - Acht entlaufene Rinder von einem Betrieb in Ehningen bei Böblingen haben die Polizei am Montagabend auf Trab gehalten. Die Tiere waren bereits am Nachmittag ausgebüxt und es sollte verhindert werden, dass sie auf die Autobahn oder andere Straßen laufen, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Sieben Rinder konnten die Polizisten mithilfe des Besitzers und Tierärzten, die zwei Tiere betäubten, wieder einfangen. Ein Kalb mit hellem Fell blieb Montagnacht jedoch noch vermisst, obwohl nach ihm mit Hubschraubern mit Wärmebildkamera gesucht wurde. Wer ein herrenloses Kalb sieht, soll dies der Polizei melden.