Anzeige

Lörrach (dpa/lsw) - Polizisten haben einen nackten Mann in Lörrach gestoppt, der in seiner Freizeit gern hüllenlos spazieren geht. Wie die Beamten am Montag mitteilten, hatte ein Zeuge den freizügigen Läufer der Polizei gemeldet. Eine Streife traf den älteren Mann am Sonntagnachmittag an. Zu ihrer Überraschung habe der erklärt, dass er „Nacktlaufen“ im Ausland kennengelernt habe und es seither zu seiner Überzeugung gehöre. „Die Ordnungshüter erklärten dem Mann die Rechtslage, worauf er Einsicht zeigte und versprach, sich zukünftig im Freien nur noch bekleidet zu bewegen“, teilten die Beamten mit.