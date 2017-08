Stuttgart (dpa/lsw) - Polizisten können dem Landesbeamtengesetz zufolge bis zur Vollendung ihres 65. Lebensjahres freiwillig weiterarbeiten. Damit soll die Polizeidichte im Land erhöht werden. Die grün-schwarze Landesregierung hat beschlossen, 900 weitere Stellen zu schaffen. Aufgrund der Ausbildungsdauer stehen die zusätzlichen Beamten jedoch nicht sofort zur Verfügung. Um diese Vorlaufphase zu überbrücken, wirbt das Innenministerium für die freiwillige Verlängerung.

Laut der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) spricht man bei Polizeibeamten von einer besonderen Altersgrenze, die sich aus den gesundheitlichen Anforderungen an den Dienst ableitet. Wer diese Anforderungen nicht mehr erfüllt, wird in der Regel schon vor Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze in den Ruhestand versetzt. Derzeit liegt diese bei 62 Jahren - für die Geburtsjahrgänge 1968 und älter gilt noch eine gestaffelte Übergangsregelung ab 60 Jahren.

In Baden-Württemberg arbeiten mehr als 24 000 Polizeibeamte und 5000 weitere Mitarbeiter im Polizeidienst.

