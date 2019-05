Hechingen (dpa/lsw)Ein Polizist aus Hechingen, der nach den Ausschreitungen von Chemnitz einen Haftbefehl gegen einen Iraker auf Facebook geteilt hatte, muss 1200 Euro zahlen. Das Geld sei bereits eingegangen, sagte am Dienstag ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Damit sei die Angelegenheit erledigt. Der Mann habe seinen Fehler eingesehen und sei auch nicht derjenige gewesen, der den Haftbefehl zuerst veröffentlichte. Zuvor hatte der SWR berichtet.

Zu den Ausschreitungen in Chemnitz war es gekommen, nachdem ein Deutscher im August vergangenen Jahres in der sächsischen Stadt erstochen worden war. Später hatte ein inzwischen vom Dienst suspendierter Justizbeamter einen Haftbefehl fotografiert und an Dritte weitergegeben. Diesen Haftbefehl hatte der Polizist aus Hechingen geteilt.