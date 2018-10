Baden-Württemberg, Ehrenkirchen: Ein Polizist kontrolliert den Verkehr. In den letzten Wochen stiegen Einbrüche und Einbruchsversuche in Südbaden stark an.

Baden-Württemberg, Ehrenkirchen: Ein Polizist kontrolliert den Verkehr. In den letzten Wochen stiegen Einbrüche und Einbruchsversuche in Südbaden stark an. Foto: dpa

Stuttgart (dpa/lsw) Die Zahl der Wohnungseinbrüche im Südwesten geht weiter zurück. Der seit drei Jahren anhaltend positive Trend habe sich in den ersten neun Monaten des Jahres 2018 weiter fortgesetzt, teilte Innenminister Thomas Strobl (CDU) in Stuttgart anlässlich des «Tags des Einbruchsschutzes» mit. Konkrete Zahlen will das Ministerium aber erst mit Blick auf das Gesamtjahr nennen. Laut der Polizeilichen Kriminalstatistik war schon 2017 die Zahl der Wohnungseinbrüche im Vergleich zum Jahr davor um 24 Prozent auf 8437 Fälle zurückgegangen. Jedes Jahr übernimmt ein Polizeipräsidium die landesweite Schwerpunktaktion zu dem Aktionstag. In diesem Jahr sind das Ludwigsburg und Tuttlingen.

Strobl sagte, jeder Einbruch treffe die Menschen in ihrer ganz privaten Lebensgestaltung und beeinflusse das eigene, persönliche Sicherheitsgefühl. «Der Eingriff in die Privatsphäre und die psychischen Folgen bei den Betroffenen wiegen ganz besonders schwer.» Ziel des Aktionstages sei es, dass Sicherheitsgefühl zu stärken und die Bürger für das Thema Einbruchschutz zu sensibilisieren und so auch das Anzeige- und Zeugenverhalten zu stärken.

Besonderes Augenmerk wird auf das Thema Prävention gelegt. Denn bei fast der Hälfte der Fälle gelangen Einbrecher den Angaben zufolge nicht ans Ziel. Der Diebstahl bleibe im Versuch stecken.

Zugleich verstärkt die Polizei nun wieder die Kontrollen im Kampf gegen Wohnungseinbrüche. Im Herbst und im Winter sei die Gefahr, Opfer eines Einbruchs zu werden, besonders groß, sagte Freiburgs Polizeipräsident Bernhard Rotzinger. Die Zahl der Einbrüche sei in der Region Freiburg in den vergangenen Wochen im Vergleich zu den Wochen und Monaten zuvor angestiegen. Aktiv seien unter anderem international agierende Einbrecherbanden, die mobil seien und Einbruchsorte rasch wechselten. Verstärkte Kontrollen dienten dazu, solche Täter abzuhalten oder zu ermitteln.

Haus- und Wohnungseigentümer sollten sich vor Einbruch schützen, sagte Rotzinger. Hierzu dienten unter anderem einbruchssichere Fenster und Türen sowie gut funktionierende Außenbeleuchtungen. Die Polizei biete landesweit eine kostenlose Beratung an. Beamte kämen hierzu auch in Häuser und Wohnungen, um die Eigentümer über mögliche Schutzmaßnahmen zu informieren. Zudem sei im Südwesten ein Infomobil der Polizei unterwegs, um über das Thema aufzuklären.