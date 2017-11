Anzeige

Offenburg (dpa/lsw) - Die Polizei in Offenburg hat eine mutmaßliche Brandstifterbande überführt. Die vier Verdächtigen im Alter von 16 bis 19 Jahren sollen für mindestens acht Brände in leerstehenden Gebäuden und Anhängern im Ortsteil Bohlsbach in jüngster Zeit verantwortlich sein. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Dabei ist ein Sachschaden von rund 250 000 Euro entstanden. Der Tipp eines Zeugen habe die Ermittler auf die Spur der vier Jugendlichen geführt, ihre Wohnräume seien durchsucht worden. Bei Vernehmungen erhärtete sich der Verdacht gegen sie. Die Gruppe wurde angezeigt und wieder auf freien Fuß gesetzt.