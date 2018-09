Anzeige

Reutlingen (dpa/lsw) - Mit mehren Streifenwagen und einem Hubschrauber hat die Polizei bei Reutlingen einen ausgebüxten Elfjährigen gesucht. Der Junge sei von seinem Vater als vermisst gemeldet worden, nachdem er am Freitag nicht von der Schule heimgekehrt war, sagte ein Polizeisprecher am Samstag.

Ermittlungen ergaben, dass sich der Schüler am Nachmittag in einem Discounter in Wannweil nach dem Weg nach Tübingen erkundigt hatte. Den Angaben nach trug er Schlafsack und Kissen bei sich. Die Suche der Polizei in dem Gebiet verlief zunächst erfolglos. Sein Ziel erreichte der Ausreißer trotzdem nicht: Am Abend entdeckte ein Anwohner den Jungen auf einem Feld bei Kusterdingen (Kreis Tübingen) und rief die Polizei. Die Beamten brachten ihn zurück zu seinen Eltern.

Weshalb der Elfjährige ausriss und warum er gerade nach Tübingen wollte, wusste die Polizei nicht. Wahrscheinlich habe ihn einfach die Abenteuerlust gepackt, mutmaßte der Polizeisprecher. Ein konkreten Streit hätten zumindest weder Vater noch Sohn erwähnt.