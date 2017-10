Anzeige

Baden-Baden (dpa/lsw) - Die Polizei sucht einen Mann, der in Baden-Baden auf seine Ex-Freundin geschossen haben soll. Die Tat ereignete nach sich Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag. Der Mann soll die Frau in der Innenstadt abgepasst und bedrängt haben. Es sei zu einem Streit gekommen, teilten die Behörden am Montag mit. Dann habe der Täter eine Schusswaffe gezogen und abgedrückt. Die Frau konnte sich anschließend selbst in Sicherheit bringen und wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann flüchtete. Die Polizei fahndet nach dem Verdächtigen und sucht Zeugen.