Winnenden (dpa/lsw) Die Polizei in Winnenden sucht einen elfjährigen Jungen. Das Kind sei am Freitag nach der Schule nicht in seine Wohngruppe zurückgekehrt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Einsatzkräfte suchten mit Hilfe eines Hubschraubers und eines Hundes nach dem Jungen.

Er lebt nach Polizeiangaben ohne seine Eltern in Deutschland. Bei Verwandten in der Region sei er bislang nicht aufgetaucht. Der Elfjährige hat dunkle Haare und trug den Angaben zufolge zuletzt schwarze fingerlose Handschuhe, schwarze Schuhe und ein khakifarbenes Oberteil mit Kapuze.