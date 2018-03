Anzeige

Heidelberg (dpa/lsw)Nach Schusswaffengebrauch der Polizei gegen einen mit einem Messer bewaffneten Mann in Heidelberg (wir berichteten) ist der 55-jährige Angreifer in der Psychiatrie untergebracht worden. Dem Verdächtigen werden Bedrohung und versuchte gefährliche Körperverletzung gegen zwei Beamte vorgeworfen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein Polizist hatte den Mann am Sonntag mit einem Schuss ins Knie gestoppt. Zum Motiv des Beschuldigten machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Der Mann wird demnach ärztlich behandelt. Die Ermittler hoffen, bei einer Befragung weitere Einzelheiten zu erfahren. Zudem werde der Schusswaffengebrauch der Streife untersucht - wie bei jedem Ereignis dieser Art, sagte ein Polizeisprecher.

Der Verdächtige war in der Nähe des Hauptbahnhofs von der Polizei angeschossen worden. Eine Passantin hatte den Notruf gewählt. Der Mann mit mitteleuropäischem Aussehen war den Ermittlungen zufolge mit dem Messer mit einer Klingenlänge von mehr als 20 Zentimetern auf die Beamten losgegangen. «Daraufhin schossen diese gezielt gegen die Beine des Mannes, was sofort Wirkung zeigte», sagte der Sprecher.