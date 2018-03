Anzeige

Abtsgmünd (dpa) Einen scheinbar toten Greifvogel haben Polizisten im Ostalbkreis von einer Straße gerettet. Während einer Streifenfahrt hatten sie am Montag einen Mäusebussard entdeckt, der leblos mitten auf der Bundesstraße 19 bei Abtsgmünd lag. Als einer der Beamten den Raubvogel am Fahrbahnrand ablegen wollte, stellte er jedoch fest, dass das Tier noch am Leben war. «Kurzerhand wurde der Bussard von dem Polizeibeamten auf den Arm und mit in den Streifenwagen genommen», teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Polizei brachte ihn in eine Auffangstation für Wildvögel - von dort kann er den Angaben zufolge bald wieder freigelassen werden.