Sindelfingen (dpa/lsw) - Nach einer Bombendrohung ist ein Einkaufszentrum in Sindelfingen von der Polizei geräumt worden. «Die Drohung kam telefonisch direkt beim Center an», sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Die Beamten rückten mit mehr als 40 Einsatzkräften an und begannen, das Gebäude zu durchkämmen. Im Zuge der Durchsuchungsmaßnahmen wurde kein verdächtiger Gegenstand aufgefunden. Das Einkaufszentrum ist seit 18.10 Uhr wieder für den Kundenverkehr geöffnet. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Wie viele Kunden sich am Nachmittag im Einkaufszentrum Breuningerland aufhielten, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Das Zentrum umfasst mehr als 120 Geschäfte.