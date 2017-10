Anzeige

Freiburg (dpa/lsw) - Weil er am Tag seines Geburtstages in der Freiburger Innenstadt seine Mutter verloren hat, ist ein acht Jahre alter Junge von der Polizei beschenkt worden. Mutter und Sohn hatten sich am Montag im Gedränge aus den Augen verloren, wie die Polizei mitteilte. Der acht Jahre alte Leo wandte sich an einen Erwachsenen, der die Polizei zu Hilfe rief. Es stellte sich heraus, dass der Junge Geburtstag hat. Die Polizisten schenkten ihm daher einen Plüschlöwen, mit dem die Polizei für sich wirbt - und der ebenfalls Leo heißt. Die Mutter holte die beiden Leos wenig später im Polizeirevier ab. Sie hatte ihren Sohn vermisst und bereits verzweifelt gesucht.