Freiburg (dpa/lsw) - Die Polizei in Freiburg sucht weiter nach der Ursache des giftgrünen Wassers im Fluss Dreisam. Bisher gebe es keine Hinweise auf den Verursacher, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Ein Leck könne ausgeschlossen werden, auch der örtliche Energieversorger habe nicht mit solchen Farben gearbeitet. Vermutlich habe sich jemand einen Spaß daraus gemacht, das Wasser so zu färben.

Das Wasser der Dreisam verfärbte sich am Samstag zeitweise giftgrün. Die Farbe sei mittlerweile abgetrieben, so die Polizei. Derzeit werde untersucht, mit welchem Stoff das Wasser eingefärbt wurde. Eine Gefährdung für Mensch und Tier habe nicht bestanden.