Dresden (dpa/lsw) - Im Kampf gegen Schwarzarbeit in Fleischereien haben Fahnder 38 Geschäfts- und Wohnräume in Baden-Württemberg und fünf weiteren Bundesländern durchsucht. Die Beamten waren bei der Razzia für die Staatsanwaltschaft Dresden heute auch einer bandenmäßigen Einschleusung von Ausländern auf der Spur, wie die Bundespolizei und das Hauptzollamt Dresden mitteilten.

Betroffen waren demnach Firmen der Fleisch- und Wurstverarbeitung. Die Unternehmen sollen Vietnamesen beschäftigt haben, die von einer in Dresden ansässigen Zeitarbeitsfirma vermittelt wurden. Dessen Chef und sein Führungsteam stünden im Fokus der Ermittlungen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei.

Bei der Razzia wurden Computer und Geschäftsunterlagen sichergestellt. Betroffen waren Unternehmen in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen, Sachsen und Thüringen. Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes in Dresden und Beamte der Bundespolizeiinspektion Halle ermittelten schon seit September 2009 an diesem Fall, hieß es.

Die Vietnamesen sollen mit falschen Personalien oder mit gefälschen Dokumenten ausgestattet worden sein. Zudem besteht der Verdacht, dass Sozialversicherungsbeiträge und Steuern nicht ordnungsgemäß abgeführt wurden.