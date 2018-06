Anzeige

Freiburg (dpa/lsw) - In der Wohnung eines 27 Jahre alten Mannes in Freiburg hat die Polizei 167 Kilogramm Marihuana gefunden. Bei dem Mann handele es sich um einen mutmaßlichen Drogenhändler, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er habe in erheblichem Ausmaß mit Rauschgift gehandelt. Neun größere Kartons und Säcke waren notwendig, um die Drogen abzutransportieren. Streifenpolizisten hatten den 27-Jährigen und einen anderen Mann in der vergangenen Woche bei einem Routineeinsatz beobachtet und waren so auf ihre Spur gekommen.

Bei dem zweiten Verdächtigen handele es sich um einen 21 Jahre alten Mann. In dessen Wohnung wurde den Angaben zufolge ebenfalls Marihuana gefunden, jedoch in geringerer Menge. Gegen beide Männer wurden Haftbefehle erlassen.