Rottenburg (dpa/lsw) - Rauschgiftermittler haben einen mutmaßlichen Drogenhändler aus Rottenburg (Kreis Tübingen) festgenommen. Dem 24-Jährigen wird vorgeworfen, im größeren Umfang Betäubungsmittel im sogenannten Darknet bestellt und damit gehandelt zu haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Im Darknet (englisch für „dunkles Netz“) können sich Internetnutzer fast komplett anonym bewegen.

Bei einer Wohnungsdurchsuchung am Dienstag fanden Beamte 130 Gramm Marihuana, sowie Amphetamin und Heroin. Außerdem stellten sie typische Dealerutensilien, eine größere Summe Bargeld und mehrere gefälschte 50-Euro-Scheine sicher. Ihm droht daher auch eine Anzeige wegen des Verdachts des Verbreitens von Falschgeld.

Der Verdächtige ist polizeibekannt. Auf seine Spur hatte eine andere Polizeidienststelle die Ermittler gebracht. Im Oktober fingen Beamte fünf Postsendungen ab, die an den 24-Jährigen adressiert waren. Dabei stellten sie 15 Gramm Kokain und mehr als 300 Gramm Marihuana sicher. Ein Richter hat Haftbefehl gegen ihn erlassen.