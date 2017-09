Orsingen-Nenzingen (dpa/lsw) - Wegen eines gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr ermittelt die Polizei im Kreis Konstanz gegen einen Steinewerfer. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte der Unbekannte am Samstagvormittag bei Orsingen-Nenzingen von einer Brücke der Autobahn 98 einen Stein geworfen. Er traf damit einen fahrenden Wagen an der Frontscheibe. Verletzt wurde niemand. Die Polizei bittet um Hinweise.

Erst im April war ein Steinewerfer vom Landgericht Ellwangen wegen versuchten Mordes zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Der Mann hatte einen Betonklotz auf die Autobahn 7 geworfen und damit eine vierköpfige Familie schwer verletzt.

