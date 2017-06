Ludwigsburg (pol) - Beim Frittieren von Pommes Frites fing am Dienstag gegen 12.30 Uhr in einer Küche in der Hindenburgstraße in Murr wohl das Fett in der Fritteuse Feuer, was zu einem Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren Murr, Pleidelsheim und Marbach am Neckar führte. Zwar hatte der 32-jährige Bewohner noch versucht, den Brand mit einer Decke zu ersticken, doch diese fing ebenfalls zu brennen an. Die 24 Einsatzkräfte löschten die Flammen laut Polizei rasch.

Anzeige

Der 32-Jährige, der sich verletzt hatte, musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Während die Polizei die Wohnung im weiteren Verlauf überprüfte, stießen die Beamten auf mehrere Cannabispflanzen und -setzlinge, die sie beschlagnahmten. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen. Der entstandene Schaden blieb gering.