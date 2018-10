Anzeige

Reutlingen (dpa/red) Durch Zufall ist die Polizei in Reutlingen einer illegalen Pokerrunde auf die Spur gekommen und ermittelt nun gegen neun Männer. Wie die Beamten am Freitag mitteilten, hatten sie am Donnerstagmorgen eine Wohnung über einer Gaststätte betreten - eigentlich in einem Ermittlungsverfahren wegen Einschleusung und Visa-Erschleichung. Dort trafen sie dann aber neun Männer im Alter von 26 bis 56 Jahren, die offenbar um Geld Poker gespielt hatten. Bei der folgenden Durchsuchung gemeinsam mit alarmierten Kräften des Polizeireviers Reutlingen fanden die Beamten an verschiedenen Stellen Spielchips und Karten auf, ferner beschlagnahmten sie mehr als 15.000 Euro Bargeld, das aus dem Besitz des 37-jährigen Gaststättenpächters und mutmaßlichen Veranstalters des Glückspiels stammen dürfte. Er und die anderen Männer, gegen die wegen Teilnahme an illegalem Glücksspiel ermittelt wird, wurden vorübergehend festgenommen. Sie wurden nach den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern noch an.