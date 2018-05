Anzeige

Herrenberg (pol) Passanten hatten, wie die Polizei berichtet, den umherirrenden Nager gegen 3:00 Uhr vor einer Bank in der Bahnhofstraße in Herrenberg gesehen. Die hinzugerufenen Polizisten folgten dem Biber durch die Bahnhofsunterführung in Richtung Nagolder Straße.

Mittlerweile hatte der haarige Streuner schon einen Passanten gebissen, der mit leichten Verletzungen auf dem Weg ins Krankenhaus war. Auf einem nahegelegenen Firmengelände wurde das Tier gestellt, zwängte sich aber unter einem Zaun hindurch und flüchtete erneut.

Nachdem die Polizeibeamten den Biber zunächst aus den Augen verloren hatten, entdeckten sie ihn einige Minuten später in der Nagolder Straße auf dem dortigen Gehweg. Der aggressive Geselle war nicht gewillt, sich einfangen zu lassen, konnte aber schließlich mit Unterstützung einer zweiten Streife und dem Einsatz von zwei Besen in einer umgelegten Mülltonne festgesetzt werden. Dort beruhigte er sich allmählich. Die Polizisten brachten ihn in der Tonne an die Ammer und setzten ihn dort wieder auf freien Fuß.