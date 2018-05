Anzeige

Ulm (lsw) - Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat die Staaten an der Donau zur Aufnahme von Flüchtlingen aufgefordert. „Wir brauchen wieder eine gemeinsame Sichtweise der europäischen Werte und der Humanität“, sagte er gestern auf der Konferenz der Donaustaaten in Ulm.

„Deswegen erwarten wir von jedem europäischen Land und damit von jedem Donauland, dass es Flüchtlinge aufnimmt und weltoffen ist.“ Eine ständige Verteilquote von Flüchtlingen sei ein „Gebot der Solidarität und der praktischen Vernunft“.

Die zweitägige Konferenz der Donauländer in Ulm steht ganz unter dem Zeichen der Flüchtlingskrise. Die EU-Donauraumstrategie soll eigentlich eine Brücke schlagen zwischen Schwarzwald und Schwarzem Meer. Doch manche Nachbarn am Fluss sind derzeit so zerstritten wie lange nicht. „Mancher Streit insbesondere auch in den Donauländern hat uns einigermaßen befremdet. Wir dachten, wir wären schon weiter“, sagte Kretschmann. „Wir werden in der Tat mit einer beispiellosen Krise konfrontiert“, berichtete Rumäniens Außenminister Bogdan Aurescu. Die Flüchtlingskrise sei ein Stresstest für die ganze Gemeinschaft. Europa müssen stark bleiben und gemeinschaftlich und rasch handeln. Auch Kretschmann mahnte mehr Solidarität unter den europäischen Nachbarn an.