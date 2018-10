Anzeige

Ludwigsburg (pol)Aus bislang noch unbekannter Ursache geriet ein mit einem Pkw beladener Anhänger am Mittwochnachmittag zwischen dem Autobahnkreuz Stuttgart und der Autobahnanschlussstelle Stuttgart-Möhringen ins Schlingern und überschlug sich. Der auf dem Anhänger transportierte Wagen wurde nach Angaben der Polizei hinuntergeschleudert. Der 37 Jahre alte Fahrer des Transporters wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 37-Jährige den Transport mit einem Gesamtgewicht von mehr als 3,5 Tonnen durchgeführt hatte, ohne im Besitz der dafür erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Da an der Unfallstelle Betriebsstoffe ausgelaufen waren, rückte die Feuerwehr ebenfalls an die Unfallstelle aus. Die Unfallaufnahme, Bergungs- und Reinigungsarbeiten waren kurz vor 16:00 Uhr beendet, so dass die blockierten rechten und mittleren Fahrbahnen wieder freigegeben werden konnten.