Nürtingen (pol) - Ein Leichtverletzter und ein stark beschädigter Opel Corsa sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, als am Freitagmorgen ein Lkw-Fahrer bei Oberensingen auf der B 313 die Fahrspur gewechselt und dabei den Pkw übersehen hat. Ein 77 Jahre alter Lkw-Fahrer fuhr nach Angaben der Polizei gegen sechs Uhr mit seinem Volvo Sattelzug stadteinwärts und wollte offensichtlich kurz vor der Einmündung zur Stuttgarter Straße auf den linken Fahrstreifen wechseln. Hierbei übersah er den Opel eines 54-Jährigen, der sich auf gleicher Höhe befand. Der Lkw touchierte den Kleinwagen, so dass sich dieser drehte und schließlich auf der betonierten Fahrbahnbegrenzung zum Stehen kam. Der Autofahrer zog sich leichte Verletzungen zu. An seinem Wagen, der abgeschleppt werden musste, entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Der Lkw wurde nach derzeitigem Sachstand nur leicht beschädigt. Die Nürtinger Feuerwehr war wegen auslaufender Betriebsstoffe mit einem Fahrzeug und drei Einsatzkräften vor Ort.