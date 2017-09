Pforzheim (dpa/lsw) - Pforzheims neuer Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) setzt auf Wachstum. Mehr Einwohner seien wichtig, um die Steuereinnahmen zu bekommen, die für die Entwicklung der Stadt gebraucht werden, sagte der 37-Jährige der Deutschen Presse-Agentur gut einen Monat nach Amtsantritt. «Ganz wichtig ist die Sozialverträglichkeit.» An dem Thema arbeite er seit Tag eins seiner Amtszeit. «So eine Veränderung führt man nicht in ein paar Monaten herbei, man kann aber nicht schnell genug sein, diesen Prozess zu starten.»

Eine Stadtentwicklung ohne finanzielle Spielräume sei schwierig. «Die Stadt Pforzheim hat eine mehr als angespannte Haushaltslage», sagte Boch. Daher gelte es, die Einnahmeseite zu verbessern. Die Stadt biete ausreichend Platz sowohl für Neubauten in den Stadtteilen als auch für innerstädtische Nachverdichtung.

Bei der Entwicklung der Innenstadt setzt Boch auf einen besseren Dialog mit der Bevölkerung. In der Vergangenheit habe es an Transparenz gefehlt. Ein neues Verkehrskonzept werde sich erst umsetzen lassen, wenn der Ausbau der Autobahn A 8 abgeschlossen ist, die an der Stadt vorbeiführt. Während des Ausbaus werde sehr viel Verkehr in die Stadt kommen.

Boch ist seit dem 1. August Oberbürgermeister der Stadt mit gut 122 000 Einwohnern. Zuvor war er Bürgermeister in Epfendorf (Kreis Rottweil). Pforzheim war nach dem Zweiten Weltkrieg als Zentrum von Schmuck und Uhrenherstellung schnell gewachsen. Trotz eines weitreichenden Niedergangs dieser Industrien nahm die Bevölkerungszahl auch in den letzten Jahrzehnten weiter zu.