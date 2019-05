Pforzheim (dpa/lsw)Ein dreijähriges Kind ist in Pforzheim aus 15 Metern Höhe vom Balkon auf einen Gehweg gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Lebensgefahr bestehe aber nicht, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Passanten hätten sofort den Rettungsdienst gerufen, der das Kind mit einem Rettungshubschrauber abtransportierte. Den Angaben zufolge hatte sich das Kind kurz vor dem Unglück am Montagnachmittag mit einem Angehörigen auf dem Balkon aufgehalten. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar.