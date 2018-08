Anzeige

EsslingenDürregeplagte Bauern im Südwesten haben mit dem Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz einen lautstarken Anwalt bei den Verhandlungen in Berlin über Agrarhilfen: Peter Hauk (CDU) nimmt weder Umweltverbänden, noch Horst Seehofer gegenüber ein Blatt vor den Mund.

ch sage den Landwirten immer: Man muss jeden Tag sein Geschäft mit Überzeugung an den Mann bringen. Ich habe unheimlich viele Bauern kennengelernt, die ihren Beruf mit Herzblut ausüben. Das müssen sie weitergeben, um das Image der Landwirtschaft wieder zu verändern. In den Augen der Öffentlichkeit wird Landwirtschaft leider Gottes in den letzten Jahren immer mehr reduziert auf die Themen Pflanzenschutzmitteleinsatz, Erlöseinbußen, Katastrophenereignisse. Dabei geht es den Menschen in Deutschland so gut wie niemals in der Geschichte zuvor. Wir müssen uns trotz einer Dürrekatastrophe keine Sorgen machen, dass es im Herbst kein Brot mehr gibt, kein Getreide mehr vorhanden ist. Der Welthandel funktioniert so gut, dass wir auch ein solches Jahr wegstecken können.

Die Nachrichten aus der Landwirtschaft sind in der Regel eher von Negativschlagzeilen geprägt: Bauern beklagen zu geringe Verbraucherpreise und Ernteeinbußen, Naturschützer kritisieren Landwirte, die mit konventioneller Bewirtschaftung die Artenvielfalt gefährden. Wie kommt man mit so viel geballtem Pessimismus klar?

Dennoch wirken sich die Klimafolgen immer häufiger auf die Ernte aus. Und auf der anderen Seite drückt Überproduktion die Preise. Hat die Landwirtschaft, so wie sie jetzt betrieben wird, überhaupt noch eine Zukunft? Wäre es nicht Zeit, sich zu verkleinern und auf Ökolandbau umzustellen?Ich halte das für eine Utopie, denn wenn alle in Deutschland auf Ökolandbau umstellen würden, könnten wir die deutsche Bevölkerung nicht selber versorgen. Der Ertrag ist deutlich geringer, das muss man einfach mal festhalten. Aber dass wir insgesamt mehr integriert denken müssen, halte ich für zentral: Es muss ja nicht der Ökolandbau in seiner puristischen Form sein. Aber Elemente des Ökolandbaus im konventionellen Sektor bei weiterhin großem Ertrag zu integrieren, das halte ich durchaus für richtig. Dann kommt man auch aus der Jammerschleife heraus und verringert die Angriffe vonseiten der Umweltschützer, Foodwatch und anderen Verbraucherschutzorganisationen.

Die Landwirtschaft muss aber auch lernen, dass sie ihre Produkte nicht nur ordentlich vermarktet, sondern sich auch marktgerecht verhält. Da gibt es teils noch Probleme, das ist nicht von der Hand zu weisen. Wenn ich absehe, dass die Milchproduktion hoch ist und dennoch die Milchleistungen erhöhe, führt das nicht zu einer Verbesserung sondern einer Verschlechterung der Situation und zum Preisverfall. Der einzelne verhält sich natürlich betriebswirtschaftlich und nicht volkswirtschaftlich – also nicht für die Gesamtheit denkend. Da sehe ich es vor allem als Aufgabe der Genossenschaften, Steuerungsmodelle in der Produktion zu entwickeln, dass sich Angebot und Nachfrage die Waage halten.

Derzeit fordern die Bauern wegen der Dürre Hilfen. Sie haben steuerfreie Risikorücklagen und eine staatlich gestützte Mehrgefahrenversicherung in die Diskussion gebracht. Läuft das, angesichts der ständigen Klimaschäden, nicht auf eine steuerfinanzierte Agrarwirtschaft hinaus?Nein. Der Landwirt ist immer noch der Produzent, er trägt das unternehmerische Risiko. Aber die Witterungsunbilden, unter denen er jetzt verstärkt leiden muss, sind keine Naturkatastrophen, sondern Ergebnisse menschlichen Handelns – und zwar von uns allen. Jeder von uns verbraucht täglich fossile Energieträger, jeder von uns produziert täglich CO2. Insofern muss auch jeder von uns die einzige Berufsgruppe, die damit wirtschaftlich klarkommen muss, unterstützen.

Dabei baue ich eher auf die Mithilfe bei der Eigenvorsorge. Der Landwirt kann ja selber entscheiden, wie viel er versichert, welches Risiko er eingeht. Aber er kann dann nicht mehr drauf vertrauen, dass der Staat ihm letztendlich hilft. Wenn ich mal alle Hilfsprogramme zusammennehme, die in den letzten Jahren in Baden-Württemberg und außerhalb gelaufen sind – da muss ich sagen, hätten wir die Beträge schon längst zusammen, die wir jährlich brauchen, um entsprechende Instrumente einzuführen.

Sie reagieren teilweise harsch, wenn es um Kritik an Landwirten geht. In Bezug auf den Nabu-Pestizidbericht haben Sie vor einigen Monaten gesagt, es gehe die Öffentlichkeit nichts an, was auf den Feldern ausgebracht wird. Mit etwas zeitlichem Abstand: War das die richtige Reaktion?Ich hab’ den Satz öffentlich zurückgenommen. Wir haben in Baden-Württemberg ein Kontrollsystem, das so gut funktioniert wie in keinem anderen Land Deutschlands, wie in keinem Staat der Europäischen Union: Der Verbraucher kann jederzeit sicher sein, dass seine Ware unbelastet ist. Ich kann nicht jedem Landwirt einen staatlichen Kontrolleur zur Seite stellen und seine Produktionsweise überwachen. Aber die Endproduktkontrolle funktioniert und das ist die entscheidende Botschaft.

Wie ist Ihre aktuelle Haltung zu Glyphosat?Das Land hat keine Zuständigkeiten in der Frage der Rechtssetzung. Die Europäische Union hat entschieden, die Zulassung um weitere fünf Jahre zu verlängern – das nehme ich zur Kenntnis.

Sie haben das aber öffentlich begrüßt.

Ich sage ganz offen, ich nehme auch zur Kenntnis, dass die Anwendung von Glyphosat auf das Notwendige beschränkt wird. Denn wir haben in Baden-Württemberg ein paar Bereiche, in denen wir auch meines Erachtens nicht auf Glyphosat verzichten können, eben weil es ein Wirkstoff ist, der sich am wenigsten anreichert. Egal ob in Lebensmitteln, dem Grundwasser oder wo auch immer. Übrigens sind die Anwendung in den Hausgärten, in Kommunen in der Pflege der Straßenbegrünung und die Pflege der Gleisanlagen die drei Bereiche, die einen deutlich höheren Glyphosateinsatz haben als die Landwirtschaft. Ich bin durchaus dafür, die Anwendung im Hausgartenbereich und im Straßenbau zu verbieten. Im Gleisbereich ist es derzeit das einzig wirksame Mittel. Man muss aber auch die Technik nutzen, um den Einsatz und die Mengen zu reduzieren. Es gibt etwa optische Erkennungsgeräte, die ermöglichen, dass Glyphosat nur dort ausgebracht wird, wo auch eine Pflanze wächst.

Drehen wir den Spieß mal um: Was kann von Verbraucherseite getan werden, um die Landwirtschaft zu unterstützen?

Ich kann nur empfehlen Produkte zu erwerben, die aus der Region stammen. Das einfachste ist, in einen Hofladen oder auf den Wochenmarkt zu gehen. Die großen Lebensmittelhändler wie Rewe und Edeka weisen aber mittlerweile auch auf Lebensmittel aus Baden-Württemberg in ihren Regalen hin. Diese zu kaufen, erhöht ganz konsequent die Wertschöpfung.

Sie haben eine Regionalkampagne gestartet mit einer App, um Hofläden in der Nähe zu finden. Welche Wirkung hat die schon gezeigt?Die Kampagne ist ein Ansporn für die Hofläden. Sie sind keine Selbstläufer, brauchen ein gewisses Campaigning. In der App HoflädenBW findet man die Adresse, Öffnungszeiten, was angebaut, was zugekauft wird – das stammt in der Regel auch aus der Region. Nun werden in die Regionalkampagne übrigens auch die „Schmeck den Süden“-Gastronomen aufgenommen, die ganz bewusst Gerichte mit Zutaten aus der Region anbieten.

Sie nehmen nicht immer ein Blatt vor den Mund. Einprägsam war Ihre Bemerkung im Asylstreit über Horst Seehofer, er habe „einen Sparren weg“. War das die Retourkutsche dafür, dass er Sie und Thomas Strobl einst als Loser bezeichnet hatte?Nein, ich glaube, ich habe in dem Augenblick einfach den meisten, egal welcher Parteizugehörigkeit, aus dem Herzen gesprochen. Ich will das auch nicht überhöhen. Man sollte sich mit solchen Verbalattacken generell eher zurückhalten. Aber die Diskussion im Asylstreit war so hochgekocht, Seehofers Agieren war einfach absolut unverständlich – insofern hab ich da viel Zustimmung erhalten.

Ist die alte Südallianz der Union passé?Nein. Die Südallianz gab es in dem Sinne ja nie. Aber es gibt natürlich gemeinsame Interessen. Gerade im landwirtschaftlichen Sektor aber auch in der Wirtschaftspolitik für den Mittelstand oder anderswo, arbeiten wir hervorragend zusammen. Da geht es nicht um Parteipolitik, sondern gemeinsame regionale Interessen. Die versuchen wir durchzusetzen, die gab es schon immer und die wird es auch weiter geben.

Im Neckartal macht ein neues landwirtschaftliches Negativszenario die Runde: In unserer Zeitung hat kürzlich ein lokaler Weinbauer auf eine Studie hingewiesen, nach der es in 50 Jahren wegen der Hitze womöglich keinen Riesling mehr gibt. Was wollen Sie dagegen unternehmen? Und ist der Trollinger auch in Gefahr?Der Trollinger ist garantiert nicht in Gefahr, der wird durch die verstärkte Sonneneinstrahlung nur gewinnen. Und das ist auch notwendig beim Trollinger. Das sage ich als Weinkonsument, der fast ausschließlich baden-württembergische Weine trinkt. Der Riesling hat bestimmte Anforderungen, braucht kühlere Lagen, damit er seine Frische und Spritzigkeit behält. Da wird es so sein, dass wir im Zuge des Klimawandels Rieslinglagen verlieren werden. Übrigens nicht nur wir. Der Riesling der Mosel ist auch nicht mehr das, was er mal war.

Das Gespräch führte Greta Gramberg.

Zur Person: Peter Hauk, 1960 in Walldürn geboren, ist Diplom-Forstwirt und seit 1992 Landtagsabgeordneter. Von 2005 bis 2010 war er Minister für Ernährung und Ländlichen Raum. Es folgte der CDU-Fraktionsvorsitz im Landtag. Seit 2016 ist der heute 57-Jährige Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz.