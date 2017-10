Anzeige

Rottenburg. (pol) - Seit Samstagmorgen wird der

57-jährige Siegfried-Albert KIEFERLE aus Rottenburg-Seebronn

vermisst. Der Gesuchte ist seit einem Schlaganfall gesundheitlich

eingeschränkt und auf Medikamente angewiesen, so dass er sich in

einer hilflosen Lage befinden könnte. Herr Kieferle verließ gegen

08.00 Uhr seine Wohnung in Seebronn und konnte bislang trotz

umfangreicher Suchmaßnahmen, an denen auch ein Polizeihubschrauber

und Personensuchhunde beteiligt waren, nicht aufgefunden werden. Am

Sonntagvormittag ging der Hinweis eines Zeugen ein, der den

Gesuchten am Samstagnachmittag zwischen 14.15 und 14.30 Uhr innerhalb

von Pfäffingen in Richtung Tübingen laufen sah. Die Suchmaßnahmen in

diesem Bereich verliefen bislang ebenfalls ergebnislos. Der Vermisste

ist ca. 180 cm groß, schlank und hat dunkle kurze Haare. Er ist

bekleidet mit einer blauen Jeans, einer weinroten Trainingsjacke mit

schwarz-weißen Karos an den Ärmeln und braunen oder grauen

Halbschuhen. Am linken Arm trägt er eine Thrombose-Bandage, außerdem

hat Herr Kieferle einen schleppenden Gang. Wer Hinweise zum

gegenwärtigen Aufenthaltsort des Vermissten geben kann, wird gebeten,

sich beim Polizeirevier Rottenburg, Tel. 074 72/98 010, oder jeder

anderen Polizeidienststelle zu melden.