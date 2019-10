Stuttgart (dpa/lsw)Patienten in der Region Stuttgart und im Kreis Tuttlingen können sich ab November elektronische Rezepte vom Arzt ausstellen lassen. Wenn der Test positiv verläuft, soll es das E-Rezept ab 2020 in ganz Baden-Württemberg geben. Die Landesapothekerkammer und der Landesapothekerverband Baden-Württemberg haben dafür einen Fachdienst - eine Art digitalen Speicher - entwickelt. Das Programm trägt den Namen «Gerda» (Geschützter e-Rezept-Dienst der Apotheken).

Die teilnehmenden Ärzte können die verschlüsselten Rezepte darauf sicher ablegen, wie der Präsident der Landesapothekenkammer, Günther Hanke, sagte. Anschließend dürfe der Patient darauf zugreifen und die Rezepte an eine Apotheke seiner Wahl weiterleiten.

Das E-Rezept ist an das Telemedizinangebot «docdirekt» der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg gebunden. Angeboten wird die ärztliche Beratung per Telefon oder Videochat seit gut einem Jahr für Kassenpatienten in Baden-Württemberg. Der Patient meldet sich per Telefon oder Videochat bei dem Dienst und erhält kurze Zeit später einen Rückruf von einem teilnehmenden Arzt.