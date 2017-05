Mühlacker (dpa/lsw) - Ein 53 Jahre alter Radfahrer ist am Freitag in Mühlacker (Enzkreis) von einem Passanten leblos in einem Graben gefunden worden. Der Mann sei vermutlich schon am Abend davor aufgrund eines „internistischen Notfalls“ von seinem Rad gestürzt und noch am Unfallort gestorben. Nähere Einzelheiten waren zunächst unbekannt.

