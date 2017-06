Reutlingen (dpa/lsw) - Zahlreiche Angreifer haben auf einer Geburtstagsparty auf einem Reutlinger Sportgelände für ein blutiges Ende gesorgt. Dabei ist nach Angaben der Polizei in der Nacht zum Samstag ein 20 Jahre alter Mann durch Tritte und Schläge von mehreren Angreifern so schwer verletzt worden, dass er in eine Klinik gebracht werden musste.

Die Polizei rückte nach mehreren Notrufen mit insgesamt 13 Streifenwagen auf dem Sportgelände an. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte flüchteten die bis zu 40 uneingeladenen Angreifer, die sich zuvor gewaltsam Zugang zu der Party verschaffen wollten. Die Polizei konnte aber mehrere mutmaßliche Tatverdächtige überführen. Ein Teil der Personen hatten Schlagwaffen bei sich. Die Ermittlungen zum Tatablauf dauern an.

