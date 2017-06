Von Julia Giertz





Stuttgart - Mehr als drei Monate vor der Bundestagswahl läuft die Wahlkampfmaschinerie bei den Parteien im Südwesten an. Die Strategen planen, welche Prominenten wann wo auftreten, wo Großflächenplakate aufgestellt werden und wie die Werbetrommel am effektivsten gerührt wird. Schon weiter ist man mit der Planung der Termine der Spitzenpolitiker aus Bund und Land: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird bei einem CDU-Landesparteitag kurz vor der Bundestagswahl ins Land kommen.

Für die Grünen wird Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) als einer der beliebtesten deutschen Politiker neben dem Spitzenduo im Bund Cem Özdemir und Katrin Göring-Eckardt für seine Partei bei zwei bis drei Großveranstaltungen werben. Özdemir ist neben Kerstin Andreae das Zugpferd im Land. Der grüne Wahlkampfhöhepunkt ist auf den 20. September, vier Tage vor der Abstimmung, in Stuttgart terminiert.

Schulz kommt zu einigen Auftritten

Bei der SPD sind einige Auftritte des Spitzenkandidaten Martin Schulz vorgesehen, allerdings nicht beim Landesparteitag am 22. Juli in Balingen. FDP-Spitzenmann Christian Lindner wird in Karlsruhe und Stuttgart auftreten. Die AfD plant zwischen dem 7. Juli und 17. September fünf Großveranstaltungen. Die Spitzenkandidatin im Bund und im Land, Alice Weidel, wird dabei als Rednerin erwartet. Co-Bundeschefin Frauke Petry wird bei drei Terminen auftreten.

Die Frage nach dem Wahlkampfbudget wird völlig unterschiedlich beantwortet. Die SPD mit ihrer Spitzenkandidatin Leni Breymaier beziffert den Beitrag des Landesverbandes auf 250 000 Euro. Hinzu kommen Gelder, die von den Kandidaten und SPD-Gliederungen vor Ort aufgebracht werden. Ansonsten wird der Bundestagswahlkampf zentral aus dem Willy-Brandt-Haus in Berlin geführt. So finanziert der Parteivorstand zum Beispiel die Großflächenplakate oder die Schaltung der Fernsehspots.

Die Grünen im Südwesten geben vor der Bundestagswahl 120 000 Euro aus - ähnlich viel wie zur Wahl 2013. „Schwerpunkt sind unsere Wahlkampfveranstaltungen in Baden-Württemberg“, erläuterte eine Parteisprecherin. Von den 46 Kreisverbänden kommen nach grober Schätzung noch einmal mehr als 500 000 Euro hinzu. Der Bundesverband investiert über alle Bundesländer hinweg 5,5 Millionen, etwa in TV-Spots, Plakate und Wahlkampfmitarbeiter.

Die FDP mit ihrem Spitzenkandidaten Michael Theurer greift etwas tiefer in die Tasche und buttert 125 000 Euro in den Wahlkampf. Das ist „ein Tick mehr als vor vier Jahren“, sagt Landesgeschäftsführer Jan Packebusch. Bei der Landtagswahl 2016 lag die Summe mit 500 000 Euro deutlich höher.

CDU nennt keine Summen

Die CDU, die mit Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble an der Spitze antritt, nennt keine konkreten Summen. Ein Sprecher verweist auf komplizierte Finanzierungsmodalitäten. „Die Wahlkampfplanung- und finanzierung erfolgt bei uns vor allem durch die Bundespartei und dezentral in den Wahlkreisen durch die Direktkandidaten.“ Diese sind bei der CDU ex­trem erfolgreich. 2013 eroberten sie alle 38 Wahlkreise. Die Kandidaten der kleineren Parteien kommen in der Regel nur über die Landeslisten in den Bundestag. Wie viel von den 20 Millionen Euro, die das Konrad-Adenauer-Haus für den Wahlkampf kalkuliert, in den Südwesten fließen, ist unbekannt.

Die Höhe der Werbeausgaben der Kandidaten hängt auch von ihrem Bekanntheitsgrad ab. So müssen die sechs neuen Direktkandidaten der CDU wohl mehr unternehmen, damit sich ihre Namen bei den Wählern einprägen, als ein renommierter Bundesfinanzminister und Landes-Spitzenkandidat wie Wolfgang Schäuble es ist. Er bewirbt sich zum achten Mal um einen Sitz im hohen Haus. Die AfD gibt „grundsätzlich keine Auskünfte in Bezug auf unsere Finanzen“. Je nach Partei sind auch die Spenden ein wichtiges Thema.