Stuttgart (lsw) - Vor fünf Jahren haben die Grünen die CDU-Hochburg Baden-Württemberg erobert. Diese wollen sie nun verteidigen, während die CDU die grün-rote Herrschaft im Südwesten als Betriebsunfall aussehen lassen will.

Deshalb erwartet Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) einen heftigen Wahlkampf vor dem 13. März 2016. „Das wird hart“, sagte er der dpa in Stuttgart. „Es ist für die CDU völlig ungewohnt, nicht zu regieren.“ Die CDU habe einen starken Drang zur Macht, aber keine inhaltlichen Konzepte und keine klaren Haltungen.

Die Südwest-CDU erhält im Wahlkampf starken Rückenwind von der Bundes-CDU. Allein Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird neunmal nach Baden-Württemberg kommen. Zu ihren Terminen gehört auch der Landesparteitag am 4. März. „Ich bin dankbar, dass mich die Kanzlerin so stark unterstützt“, sagte CDU-Spitzenkandidat Guido Wolf. Auch andere CDU-Spitzenpolitiker wie Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, Bundesinnenminister Thomas de Maizière und Kanzleramtschef Peter Altmaier helfen mit ihren Auftritten beim Stimmenfang.

Kretschmann sagte, er hoffe, dass im Wahlkampf eine Auseinandersetzung um die Sache geführt werde und nicht der Eindruck entstehe, es ginge allein um Macht. „Macht ist kein Selbstzweck, sondern sie muss gesellschaftlichen Zielen dienen.“

Wolf setzt ebenfalls auf Themen. Die Menschen interessierten sich vor allem für die Komplexe Bildung, Mobilität der Zukunft und innere Sicherheit. Deshalb wolle er keinen personenzentrierten Wahlkampf führen. „Ich will mich selber nicht so wichtig nehmen“, sagte er. Er bevorzuge eine Mischung aus personen- und themenbezogenem Wahlkampf. Mit Blick auf seinen populären Gegenspieler sagte er: „So viel Personenkult, wie ihn die Grünen gerade im Südwesten betreiben, gab es noch nie in Baden-Württemberg.“

Seine Entscheidung, kein Schattenkabinett aufzustellen, begründete Wolf damit, dass die Bürger nicht goutierten, wenn in der Politik nur über Personen und Positionen diskutiert werde. Er schloss aber nicht aus, auf der Zielgeraden zur Wahl am 13. März 2016 das eine oder andere Thema mit einem Gesicht zu verbinden.

Im Gegensatz zu Wolf macht Kretschmann der Wahlkampf keinen Spaß: „Dass jetzt so eine Anpreisungsphase kommt, macht keinen Spaß, aber es macht Sinn. Man muss den Leuten ja erklären, wohin es gehen soll, was man geleistet hat, was man weiterhin plant und wie man sich vom politischen Gegner unterscheidet.“ Da habe seine Partei doch „einiges vorzuweisen“. Wolf hingegen genießt nach eigenen Worten das Zusammentreffen und Reden mit den Bürgern im Wahlkampf.

An die Abstimmung im März geht Kretschmann zuversichtlich. Grün-Rot komme in den Umfragen derzeit auf 47 Prozent - „so viel wie alle anderen Parteien zusammen“. Sowohl er selbst als auch seine Regierung genössen hohe Zustimmungswerte in der Bevölkerung. „Wechselstimmung ist nicht erkennbar“, resümierte er. Um die SPD, mit der die Grünen koalieren wollen, mache er sich nicht übermäßig Sorgen. „Ich bin mir sicher, dass die SPD von der guten Regierungsarbeit in der heißen Phase noch profitieren und weiter zulegen wird. Klar ist aber auch, jede Partei kämpft für sich selber.“

Wolf schloss keine Koalition mit einer im Landtag vertretenen Partei aus. Dann werde die CDU - bei entsprechendem Ergebnis - mit dem Partner regieren, mit dem sie die meisten ihrer Ziele umsetzen könne. Gerüchte über eine mögliche Ampelkoalition aus Grünen, SPD und FDP hält Wolf nicht für besonders realistisch.