Stuttgart (lsw) - Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer hält eine schwarz-grüne Koalition nach der Bundestagswahl für denkbar. „Wenn es eine rechnerische Mehrheit für Schwarz-Grün gibt, ist es möglich, auf der Basis unseres Wahlprogrammes zu einer Einigung mit der Union zu kommen“, sagte Palmer am Wochenende. Zugleich stützte er aber die Strategie, ohne eine Koalitionsaussage in den Wahlkampf zu gehen. „Ich wünsche mir, dass meine Partei in die Regierung kommt. Ich halte es für eine historische Aufgabe, die Energiewende nicht kaputtgehen zu lassen“, sagte der in seiner Partei umstrittene Kommunalpolitiker.

