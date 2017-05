Mannheim (lsw) -In Mannheim ist am Wochenende die kulturgeschichtliche Ausstellung „Die Päpste und die Einheit der lateinischen Welt“ mit wertvollen Leihgaben aus dem Vatikan eröffnet worden. Die Schau ist bis zum 31. Oktober in den Reiss-Engelhorn-Museen (rem) zu sehen. Als Haupt-Organisatoren der Ausstellung wollen rem-Generaldirektor Alfried Wieczorek und der Heidelberger Historiker Stefan Weinfurter bewusst im Jahr des Reformationsjubiläums die 1500-jährige gemeinsame Geschichte von Katholiken und Protestanten zeigen. „Wer 2017 an 500 Jahre Reformation erinnert, sollte das nicht ohne einen Blick auf die Jahrhunderte lange gemeinsame Vorgeschichte tun“, meinte Wieczorek bei der Eröffnung. Die Ausstellung mit mehr als 330 hochkarätigen Kulturschätzen, von denen viele erstmals nördlich der Alpen zu sehen sind, zeigt auf drei Etagen chronologisch die Ursprünge des Papsttums in der Antike bis zur Prachtentfaltung der Renaissancepäpste. Kathedralen wurden für Filme digital rekonstruiert. Allein die Vatikanische Bibliothek steuerte 35 kostbare Exponate bei - für Wieczorek „eine Sensation“.

