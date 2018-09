Anzeige

Lörrach (dpa/lsw) - Unbeeindruckt vom Polizeiverbot haben zwei Ehepaare auf einer fremden Streuobstwiese in Lörrach kiloweise Nüsse gesammelt. Insgesamt seien es etwa fünf Kilo gewesen, teilte die Polizei am Montag mit. Ein Zeuge hatte die Sammler am Sonntag bei dem Diebstahl beobachtet. Die Paare hatten unter anderem mit einem Leitpfosten die Nüsse von einem Baum abgeschlagen. Die alarmierten Beamten belehrten die Diebe erfolglos - sie sammelten weiter Nüsse ein. Den Beamten wurde es schließlich zu bunt: Sie verwiesen die Vier im Alter von 42 bis 58 Jahren von der Wiese, Anzeigen folgten. Die geernteten Nüsse sollen nun dem Wiesenbesitzer übergeben werden.