In der Plieninger Straße in Ostfildern-Scharnhausen deckte der Sturm "Sabine" Teile eines Daches ab.

In der Plieninger Straße in Ostfildern-Scharnhausen deckte der Sturm "Sabine" Teile eines Daches ab.

In Obereichen hat der Orkan "Sabine" die Fassade eines Gebäudes in der Wilhelmstraße abgerissen.

Esslingen (red) Durch das Sturmtief Sabine ist es in der Nacht und am Morgen im Kreis Esslingen zu vereinzelten Schäden gekommen. In Oberaichen (Leinfelden-Echterdingen) riss «Sabine» die Blechfassade eines Wohngebäudes ab. In Ostfildern-Scharnhausen musste die Feuerwehr anrücken, weil der Winterorkan ein Dach abgedeckt hatte. Auch in der Esslinger Obertorstraße riss der Sturm Ziegel vom Dach. Die Feuerwehr ist derzeit nach Angaben eines Sprechers zu vielen, aber eher kleineren Einsätzen unterwegs. Nach Polizeiangaben gibt es in der Region bislang keine Verletzten.

S-Bahn fährt nicht vor 10 Uhr

Die ersten Erkundungsfahrten im S-Bahn-Netz haben laut VVS-Störungsmelder viele Schäden gezeigt.

Daher wird die Betriebsaufnahme bei der S-Bahn Stuttgart aus Sicherheitsgründen auf mindestens 10 Uhr verschoben. Weitere Informationen werden sobald sie bekannt sind auf dieser Seite veröffentlicht.

Bisher keine großen Schäden in Baden-Württemberg

Das Orkantief «Sabine» hat im gesamten Land bis zum frühen Montagmorgen zunächst keine großen Schäden im Südwesten verursacht. Umgefallene Bäume, Dixi-Klos und umgestürzte Bauzäune hielten die Beamten zwar auf Trab, zu größeren Einsätzen kam es zunächst jedoch nicht, wie mehrere Polizeipräsidien am Montagmorgen mitteilten. «Wir hatten viele umgestürzte Bäume, lose Äste und Baustellenbeschränkungen, verletzt wurde zum Glück niemand», sagte ein Polizeisprecher aus Karlsruhe. Dort zählte man in den frühen Morgenstunden etwa 86 Unwettereinsätze. In Pforzheim habe es ein paar Autoschäden gegeben. Ein Polizeisprecher in Offenburg berichtete von etwa 100 Einsätzen seit 22 Uhr.