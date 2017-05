Karlsruhe (dpa/lsw) - Die Karlsruher Ordnungsbehörde hat neun von zehn gemeldeten Rednern für eine am Samstag geplante Großdemonstration von Rechten abgelehnt. Zu ihnen lägen polizeiliche Erkenntnisse vor, die von Gewalttaten über die Verwendung verfassungswidriger Kennzeichen bis zu Volksverhetzung reichten, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Am Samstag werden im Stadtteil Durlach bis zu 900 Teilnehmer zu einer Kundgebung der rechtsextremen Kleinstpartei Die Rechte erwartet. Auch Gegendemonstrationen mit mehreren Tausend Teilnehmern sind angekündigt. Die Polizei will mehr als 3000 Beamte einsetzen.

Die Erkenntnisse reichen nach Angaben von Ordnungsamtsleiter Björn Weiße noch nicht für ein Verbot der Versammlung. „Aber wir können auch nicht akzeptieren, dass Redner, die selbst als Gewalttäter bekannt sind, auf die erwartete große Zahl von ebenfalls gewaltbereiten Teilnehmern einwirken.“

