Anzeige

Von Detlef Holland





Stuttgart - Der Verband Region Stuttgart wird sich als Träger der S-Bahnen künftig vor allem der Sicherung und Optimierung des bestehenden Netzes widmen müssen.Eine neue Studie zur Zukunft des Schienenverkehrs in der Region, die gestern dem Verkehrsausschuss vorgelegt wurde, kommt zu dem Ergebnis, dass sich neben der bereits in Vorplanung befindlichen Erweiterung der S 2 von Filderstadt nach Neuhausen derzeit nur noch eine Erweiterung der S 5 von Bietigheim-Bissingen nach Vaihingen wirtschaftlich lohnen würde. Mit „Erstaunen“ nahmen einige Regionalparlamentarier zur Kenntnis, dass die mögliche Rentabilität einer Verlängerung der S 1 von Plochingen nach Göppingen gesunken ist. Die in der Studie von 2009 noch prognostizierten Fahrgastzahlen könnten nicht mehr bestätigt werden, betonte Stefan Tritsch­ler vom Verkehrswissenschaftlichen Institut Stuttgart (VWI). Eine besser vertaktete Regionalbahn-Anbindung im Rahmen der geplanten Metropol-Express-Bahn könne die Nachfrage besser befriedigen. Tritschler empfahl dem Regionalverband, vor allem mit einer Ausweitung des 15-Minuten-Taktes - etwa in den Abendstunden bis 20 Uhr - sowie eines zusätzlichen Spätfahrangebots in den Wochenendnächten eine kostengünstige Optimierung des S-Bahn-Netzes zu erreichen. Wegen zu hoher Investitionskosten rät die Studie von möglichen neuen Tangentialverbindungen wie etwa zwischen Ludwigsburg und einer noch zu bauenden Spange mit Abzweigungen Richtungen Esslingen und Waiblingen gänzlich ab. Auch eine Nutzung der Gäubahn mit neuen innerstädtischen Haltepunkten wäre wegen der Hanglage mit hohen Baukosten verbunden und wird auch von den meisten Ausschussmitgliedern kritisch gesehen. Als kostengünstigere Möglichkeit, neue Fahrgastpotenziale auf den Tangentialen zu gewinnen, sehen die Regionalparlamentarier die Einrichtung von Express-Buslinien.

Nicht unter Druck setzen lassen will sich der Regionalverband wegen der Bestellung von neuen S-Bahn-Zügen beim „Beinahe-Monopolisten“ Bombardier. Mehrere Regionalparlamentarier plädierten zunächst für eine präzise Bestimmung des Bedarfs zusätzlicher Züge, die immerhin bis zu acht Millionen Euro pro Stück kosten. Der von Bombardier vorgegebene Bestelltermin bis spätestens 14. Juli sei auch angesichts der anhaltenden Probleme mit den Trittbrettern der bereits gelieferten ET-430-Züge sicherlich noch verhandelbar, betonte Bernhard Maier von den Freien Wählern.

Wegen der mangelhaften Pünktlichkeit der Züge, die sich trotz Zusagen des Vertragspartners DB Netz auf dem S-Bahn-Gipfel im vergangenen Jahr weiter verschlechtert habe, forderte Mark Breitenbücher (Grüne), „alles zu versuchen, um die Bahn auch mit Strafandrohungen finanziell unter Druck zu setzen“. Wolfgang Stehmer (SPD) drang zudem auf einen zweiten S-Bahn-Gipfel.