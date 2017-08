Konstanz (dpa/lsw) - Nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs am Bodensee sind auch die ums Leben gekommenen Insassen geborgen worden. Die sterblichen Überreste des 74 Jahre alten Piloten und seiner 75 Jahre alten Partnerin seien in dem am Vortag aus dem Wasser gehobenen Flugzeugwrack gefunden worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Beide Opfer stammen aus der Schweiz. Der Pilot werde auf Antrag der Staatsanwaltschaft obduziert. Weiteren Bergungsmaßnahmen seien derzeit nicht geplant. Die Propellermaschine vom Typ Piper Malibu war am Dienstag mit zwei Menschen an Bord in Zürich gestartet und wenig später nahe der Blumeninsel Mainau ins Wasser gestürzt.

