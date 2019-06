Heidelberg (dpa/lsw) Es war eine Gewalttat ungeheuerlichen Ausmaßes: Nach einem Streit aus nichtigem Anlass tritt einer der Beteiligten seinen am Boden liegenden Kontrahenten derart heftig auf Kopf und Gesicht, dass er beinahe stirbt. «Sie haben zwei, drei Mal zugetreten, wie man ein Ungeziefer zertritt - das hat uns fassungslos gemacht», sagte die Vorsitzende Richterin Gisela Kuhn beim Landgericht Heidelberg am Freitag. Der Haupttäter der erbarmungslosen Attacke habe im Sommer vergangenen Jahres den Tod seines Gegenübers billigend in Kauf genommen, betonte sie bei der Urteilsbegründung. Dafür muss der 18-Jährige fünf Jahre und sechs Monate hinter Gitter, ein halbes Jahr weniger als von der Staatsanwaltschaft beantragt. Der Verteidiger hatte hingegen eine Strafe nicht länger als drei Jahre, bestenfalls von zweieinhalb Jahren, vorgeschlagen.

Ein weiterer junger Mann, der bei der Verfolgungsjagd nach der Auseinandersetzung dem späteren Opfer ein Bein gestellt und damit den Gewaltexzess erst ermöglicht hatte, wurde ebenfalls zu einer Jugendstrafe von viereinhalb Jahren verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen, dass auch der zur Tatzeit 17-Jährige mindestens einmal zugetreten hat. Die Staatsanwaltschaft hatte eine vier Monate längere Strafe beantragt.

Zwei weitere Männer erhielten Strafen von jeweils zwei Jahren auf Bewährung - wegen unterlassener Hilfeleistung beziehungsweise Beihilfe zur gefährlichen Körperverletzung. Die Staatsanwaltschaft hatte für beide je zweieinhalb Jahre ohne Bewährung beantragt. Unter diesen war auch ein Beschuldigter, dessen Verteidiger einen Freispruch verlangt hatte, weil er den Haupttäter von seinem Tun habe abhalten wollen.

Alle Angeklagten entschuldigten sich beim Opfer für ihr Tun und zum Teil für die unterlassene Hilfeleistung. Der älteste Angeklagte, Jahrgang 1997, sagte: «Ich schäme mich dafür.» Er sei feige weggelaufen, ohne dem bewusstlosen, blutenden Mann zu helfen oder wenigstens einen Rettungswagen zu rufen. Zugleich bot er dem Opfer Entschädigungszahlungen an.