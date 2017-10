Anzeige

Mannheim (dpa/lsw) - Wegen versuchten Totschlags hat die Polizei in Mannheim zwei Männer festgenommen, die ihr Opfer erst mit einem Baseballschläger verprügelt und dann bestohlen haben sollen. Tatmotiv sei vermutlich ein „erheblicher Familienstreit“, sagte am Freitag ein Behördensprecher. Den Ermittlungen zufolge hatten ein 27-jähriger Mann und sein 39-jähriger Komplize ihr Opfer in Mannheim in ihr Auto gezerrt und während der Fahrt verprügelt. In Speyer (Rheinland-Pfalz) sei der 34-Jährige dann aus dem Wagen gestoßen worden. Ein Lastwagenfahrer rief den Notarzt, der Kopfverletzungen bei dem Mann feststellte. Die Justiz erließ Haftbefehle gegen die Verdächtigen.