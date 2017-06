Von Lena Müssigmann





Hechingen - Zwei Freunde unterhalten sich im Freien, aus einem Auto wird ein Schuss abgefeuert. Der 22-jährige Umut K. wird tödlich getroffen. Vermutlich galt der Schuss gar nicht ihm. Gestern kam der Fall vor Gericht.

Alle tragen Schwarz. Rund 20 Angehörige sitzen im großen Saal des Hechinger Landgerichts, ihre T-Shirts sind mit einem Foto von Umut K. bedruckt, der auf den Tag genau ein halbes Jahr zuvor in Hechingen erschossen wurde. Drei Männer sind angeklagt. Zwei von ihnen - 20 und 22 Jahre alt - wird der tödliche Schuss angelastet. Der juristische Vorwurf lautet versuchter Mord in Tateinheit mit fahrlässiger Tötung. Außerdem sollen sie mit Drogen gehandelt haben. Einem dritten Angeklagten (36) wird nur Drogenhandel vorgeworfen.

Was am 1. Dezember 2016 passiert ist, schildert die Staatsanwaltschaft so: Umut K. wird per SMS von einem Bekannten zu Hilfe gerufen, der Ärger mit zwei Drogenhändlern hat, denen er 5000 Euro schuldet. Als Umut K. zur Spielhalle in Hechingen kommt, sind die beiden Dealer schon weg. K. und sein Bekannter unterhalten sich im Freien. Währenddessen fassen die beiden Drogenhändler nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft den Entschluss, ihren Schuldner zu erschießen. So wollen sie laut Anklage dessen Geschäftspartner in Todesangst versetzen und von diesem die 5000 Euro eintreiben. Doch die Kugel trifft Umut K. in die Brust.

Nun sitzen die mutmaßlichen Täter im Gerichtssaal. Sie kennen sich bereits aus ihrer Kindheit. Obwohl sie Arbeit hatten, sollen sie spätestens im Sommer vor der Tat begonnen haben, sich durch Drogenhandel etwas dazuzuverdienen. Sie kauften nach Angaben der Staatsanwaltschaft die Drogen vom 36-jährigen Mitangeklagten und verkauften sie auf Kommissionsbasis an ein Dealer-Duo weiter, das ihnen schließlich die 5000 Euro schuldig blieb. Möglicherweise war Umut K. in die Geschäfte der befreundeten Dealer involviert, wie aus der Anklage hervorgeht.

Der Vater des Getöteten schildert seinen Sohn als selbstständigen jungen Mann, der seiner Familie nicht zur Last fallen wollte. Er habe immer Nebenjobs gehabt, sein Abitur gemacht und wollte Rechtsanwalt oder Lehrer werden.

Unter den Zuhörern ist eine frühere Sportlehrerin, die ihn als fairen, beliebten und cleveren Schüler der Grund- und Werkrealschule beschreibt. Sie habe Umut K. wenige Wochen vor seinem Tod zufällig getroffen, er habe ihr von Studienplänen in Konstanz erzählt.

Die Stimmung im Gerichtssaal ist gedrückt und gereizt zugleich. Zwei Personen mit Umut-T-Shirts werden aus dem Saal verwiesen. Es hat einen Konflikt mit Angehörigen eines Angeklagten gegeben. Bedrohungen würden nicht geduldet, sagt der Richter. Der Prozess wird am 21. Juni fortgesetzt.