Anzeige

Kappelrodeck (dpa/lsw) - Bei der Fahrt mit einem landwirtschaftlichen Kettenfahrzeug in Kappelrodeck (Ortenaukreis) sind ein Opa und Enkel schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte der 62-jährige Fahrer am Mittwoch die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Das traktorähnliche Gefährt überschlug sich und klemmte den fünf Jahre alten Enkel in. Der Großvater fiel zu Boden und verletzte sich schwer. Ein Hubschrauber brachte die Verletzten ins Krankenhaus. In Lebensgefahr schweben die beiden nicht.