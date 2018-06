Anzeige

Grenzach-Wyhlen (dpa/lsw) - Einem zweijährigen Jungen in Grenzach-Wyhlen (Kreis Lörrach) ist es gelungen, seine Oma aus der Wohnung auszusperren. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, befand sich die 61-Jährige am Mittwochmittag auf dem Balkon, um Wäsche aufzuhängen. Währenddessen schaffte es der Junge auf unbekannte Weise, die Balkontüre zu verriegeln. Seiner Oma blieb nichts anderes übrig, als die Polizei zu verständigen. Da die Wohnungstür verschlossen war und nicht ohne Beschädigung geöffnet werden konnte, musste die Feuerwehr hinzugezogen werden. Ihr gelang es schließlich über eine Leiter auf den zweiten Balkon und von dort aus in die Wohnung im zweiten Obergeschoss zu kommen. So konnte die Frau wieder in die Wohnung gelassen werden. Der kleine Junge blieb wohlauf.